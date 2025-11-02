RALLY Il Ronde Halloween va a Pisi nel Moderno e Pellegrini nello Storico

Alessio Pisi bissa il successo del 2023 e trionfa nella quinta edizione del Ronde Halloween, la gara che ha chiuso la stagione dei rally a San Marino. Navigato da Massimo Bizzocchi, il pilota biancazzurro - al volante della Skoda RS - si è imposto nel Moderno davanti ad Alex Ferrari e Federico Francia.

Nello Storico seconda vittoria consecutiva per Michele Pellegrini, con Alessandro Casadei alle note su Lancia Delta Integrale. Sul podio anche Andrea Dini e Nicolò Brigliadori.



