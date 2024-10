Il Rosso Ferrari "colora" San Marino Oltre 15 Ferrari riunite a San Marino per un affascinante raduno, nonostante il maltempo, in preparazione alle Finali Mondiali che si terranno a Imola questo weekend.

In occasione delle Finali Mondiali Ferrari, in programma nel weekend all'autodromo di Imola, è stato organizzato un raduno delle vetture del Cavallino Rampante a San Marino. Oltre 15 le Ferrari che hanno dato colore ad una giornata piovosa. Presenti alcune delle macchine più importanti e più affascinanti costruite dalla casa automobilistica di Maranello. "Portiamo un po' di colore in questa giornata uggiosa" - ha detto Enrico Marcon, uno degli organizzatori - "Stiamo facendo un tour in preparazione alla Finali Mondiali, uno degli eventi più importanti per Ferrari a livello globale, ossia le finali dei campionati Ferrari monomarca. E' un'occasione di aggregazione per tutti i ferraristi e abbiamo deciso di passare anche per San Marino"

La Repubblica si conferma terra di motori e una location tutta da scoprire per i collezionisti di uno dei marchi più famosi al mondo. Un “antipasto” alle Finali Mondiali che, dopo le edizioni del 1998 e del 2022, torneranno sul tracciato dedicato ad Enzo e Dino Ferrari.

Nel servizio l'intervista ad Enrico Marcon

