Il sammarinese Isaia Zanotti vince il titolo Tricolore, classe 2000 RC5.

Il pilota sammarinese Isaia Zanotti, in coppia con Roberto Gasperoni, su una Fiat Ritmo Abarth 130 TC, ha centrato l'ennesimo successo consecutivo in classe RC5, cucendosi sul petto uno scudetto tricolore che arricchisce ulteriormente la bacheca di una scuderia polesana ormai consacrata tra le big.

Il portacolori biancoazzurro, al rientro dopo ben dieci anni di inattività, è stato bravo a tener testa ai protagonisti più blasonati della massima serie tricolore riservata alla regolarità. Il suo bottino stagionale si conclude quindi al recente Circuito delle Valli Piacentine, oltre che con l'ottava vittoria consecutiva di classe RC5 da 1600 a 2000, anche con il quarto posto in RC5 generale e con il sedicesimo posto assoluto.



“Dopo una stagione di sacrifici siamo campioni italiani di classe - racconta Zanotti - in quest'ultima gara di campionato, abbiamo portato a casa la migliore prestazione di tutta la stagione. Eravamo in un ottimo stato di forma e ci bastava un punto e mezzo per centrare il titolo tricolore. Sapevamo che sarebbe stata dura, avevamo un avversario ostico da battere ed il Valli Piacentine è rinomato per la sua difficoltà. Abbiamo vinto per l'ottava volta consecutiva ma la soddisfazione più grossa è quella di aver fatto tutto questo dopo dieci anni di stop.”

