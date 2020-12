Il San Marino rally torna nel calendario CIR

Chiusa la stagione 2020, probabilmente la più travagliata di sempre per via dell'emergenza Covid, Aci Sport Italia ha ufficializzato i calendari della prossima stagione. Confermati gli 8 appuntamenti per il tricolore rally, 6 per il Trofeo Terra e sette le gare per il Campionato italiano WRC. Due le novità, rappresentate dal Rally San Marino e dal Liburna Terra mentre escono dal calendario il Rally di Sardegna e il Tuscan Rewind.





La caccia al titolo di Andrea Crugnola si aprirà il 14 marzo, con la 44esima edizione del Rally del Ciocco e Valle del Serchio. Un mese dopo, precisamente l' 11 aprile, i protagonisti del tricolore torneranno sulle strade del Sanremo per la 68esima edizione di una gara che sarà valevole anche per il campionato Junior. Dalla Liguria alla Sicilia per la Targa Florio numero 105 in programma il 9 maggio 2021.

Torna a far parte del CIR anche il Rally di San Marino. La 49esima edizione della gara sammarinese si correrà il 27 giugno, con coefficiente 1.5 e prova valevole anche per il trofeo terra, campionato Junior e Cross Country. A fine luglio l'appuntamento nella capitale con il rally di Roma. Dopo la pausa del mese di agosto, si torna gareggiare il 5 settembre, con il 44esimo Rally 1000 Miglia. Ad ottobre, il tradizionale Rally Due Valli e poi il gran finale, il 7 novembre con la dodicesima edizione del Liburna Terra.