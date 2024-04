SAN MARINO REVIVAL Il San Marino Revival è giunto alla 31^ edizione

Tutti in fila per divertirsi e provare a vincere, ecco servita l'edizione numero 31 del San Marino Revival, gara di regolarità per auto storiche organizzata da San Marino Racing Organization e valida come terza prova del Campionato Italiano Regolarità di Acisport. Una cinquantina gli equipaggi che ieri si sono sfidati nella power stage di Serravalle che ha raccolto grande successo tra i partecipanti. Una due giorni di sport e divertimento, due giorni tecnicamente di livello.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: