Il sindaco di Firenze avvicina il il GP di Formula 1 al Mugello Dario Nardella, primo cittadino della città toscana, ha parlato con ottimismo della possibile organizzazione di un secondo GP in Italia il 13 settembre.

C'è ottimismo per un secondo GP di Formula 1 in Italia. Nella giornata di oggi, il sindaco di Firenze, Dario Nardella ha sottolineato come il Mugello è vicino ad ospitare uno storico GP. La data sarebbe quella del 13 settembre, ma è legata anche alla conferma della Russia per il GP di Sochi. Se fosse confermata la seconda gara in Italia, Monza e Mugello sarebbero a distanza di appena una settimana. Un doppio appuntamento che permetterebbe alla Ferrari di raggiungere quota 1000 GP sulla pista di casa.



