Il team Pramac presenta De Angelis e Hook

Il team Pramac ha presentato i piloti che parteciperanno al prossimo mondiale di Moto Elettriche. A difendere i colori della scuderia italiana, saranno il sammarinese Alex De Angelis e ed il campione del mondo in carica Endurance Josh Hook. "Sono molto emozionato per questa nuova avventura - ha dichiarato De Angelis - primo perché rappresenta per me un ritorno alle corse e poi perché questo campionato si presenta come una grande novità". "E’ bello poter tornare in pista in un team come Pramac - ha aggiunto De Angelis - che in una classe nuova come la MotoE, può mettere a disposizione il grande bagaglio di esperienza maturato in MotoGP".