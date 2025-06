Il Trial GP torna a San Marino

A distanza di 24 mesi torna sul Titano la tappa del Campionato del Mondo di Trial. In questo caso si tratta del quinto appuntamento mondiale, dopo Spagna, Portogallo, Giappone e Francia. San Marino si prepara a diventare il cuore pulsante del motociclismo internazionale ospitando una delle tappe più attese del Campionato del Mondo di Trial GP 2025. Il 7 e l'8 giugno lo spettacolo con le due gare che vedranno protagonisti i vari Toni Bou 37 titoli mondiali per lui, Jaime Busto, Hugo Dufrese e grande attesa per l'italiano Matteo Grattarola. Piloti suddivisi nelle categorie TrialGP, Trial2 e Trial3, che si daranno battaglia su un tracciato unico nel suo genere tra ostacoli naturali, passaggi tecnici e scenari mozzafiato, offrendo al pubblico grande spettacolo Il tutto disegnato dal tracciatore Claudio Tonnini. La tappa di San Marino segna non solo un momento cruciale del calendario sportivo ma anche un’occasione di promozione per il Paese. Diversi gli eventi collaterali: una classe delle scuole elementari di Serravalle visiterà il Paddock TrialGP alla Baldasserona nell’ambito di un progetto promosso dalla Federazione Internazionale Motociclistica dedicato alla Sostenibilità, all’Educazione e all’Ambiente. Venerdì 6 giugno ore 18 alla Cava dei Balestrieri sessione di autografi con i piloti della categoria TrialGP e intrattenimento DJ Set. Le giornate clou della manifestazione saranno sabato 7 e domenica 8 giugno con due gare ufficiali del Campionato del Mondo che prenderanno il via alle ore 9.00 e si protrarranno fino alle 14.30 circa, articolandosi su 12 zone selettive, di cui 3 posizionate presso la Baldasserona e 9 nella spettacolare area del Fosso del Re. Al termine di ciascuna giornata i migliori piloti si sfideranno in una spettacolare Power Stage, una prova di altissimo livello tecnico riservata ai Top Driver che si svolgerà nella zona alta del Cross Park della Baldasserona. Evento in Repubblica sotto il patrocinio delle Segreterie di Stato allo Sport, al Turismo e al Territorio. In conferenza stampa il Presidente della Federazione Motociclistica Paolo Michelotti ha parlato anche di organizzazione nel 2027 del Trial delle Nazioni, una sorta di Olimpiade di questo sport.