Il Vallate Aretine porta un 2° e un 3° posto alla Scuderia San Marino

La prima gara del campionato CIRAS dedicato alle auto storiche si è svolta lo scorso weekend e ha fatto tappa in Toscana nelle Vallate Aretine tra Bibienna e Arezzo, passando anche per vari comuni come Castiglion Fiorentino e Cortona tra gli altri. Nella classifica assoluta della gara ottiene un buon quarto posto e terzo di classe per Sergio Galletti e il navigatore sammarinese Mirco Gabrielli; chiudono, invece, in diciannovesima posizione nella classifica assoluta i piloti della Scuderia Nicolò Fedolfi e Livio Ceci, che ottengono però il 2° posto di classe sulla loro Lancia Delta. Domenica 13 marzo ha gareggiato anche Nicolas Tagliaferri, che ha tagliato il traguardo sulla pista di Val Vibrata con un buon 3° posto. È stato un weekend sfortunato per Giacomo Marchioro, che non è riuscito a confermarsi sulle due ottime prestazioni delle scorse settimane e, complice qualche problema al motore, conclude in decima posizione nella classifica finale.