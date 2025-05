Il via alla Pechino – Parigi 2025

Partenza sotto la Grande Muraglia cinese per la Pechino – Parigi 2025 per quella che ormai viene definita “l’Everest dei rally” perché solo parteciparvi è già un’impresa. La Pechino-Parigi è un evento sportivo in cui i concorrenti gareggiano per “la metà del mondo” su percorsi impervi, tutti i ricambi a bordo, nessuna assistenza programmata. Controlli orari impegnativi e prove speciali . Oltre 60 gli equipaggi partiti dalla grande muraglia cinese per questa competizione che è la più antica a livello intercontinentale la più lunga e stressante con i suoi 14.500 chilometri. Allineata sotto la muraglia anche la 500 del Team sammarinese denominata Lucia, equipaggio guidato dal Segretario al turismo Federico Pedini Amati partito ufficialmente per questa grande avventura.