RALLY LEGEND Il virus non ferma il Legend

Il Rally Legend è ufficialmente confermato per la data 8-11 ottobre. Come anticipato dal Presidente della Fams Paolo Valli a San Marino RTV, la decisione non è stata facile per via delle tante disposizioni in tema di sicurezza sanitaria. La volontà di confermare l'evento è un segnale per tutti gli appassionati di rally e gli organizzatori sono al lavoro per studiare un format il più possibile fedele all'originale, ma che tenga conto della normativa antivirus, specie per le celebrazioni all'interno del Villaggio. Anche la presenza del pubblico quindi sarà regolamentata in base all'evolversi della situazione.



