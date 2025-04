RALLY Immortale Andreucci: è suo il Rally della Val d'Orcia Primo successo stagionale per Paolo Andreucci che si impone al Rally della Val d'Orcia, secondo appuntamento del Campionato Italiano Terra. Alle sue spalle Tommaso Ciuffi, leader momentaneo del CIRT, e il campione in carica Alberto Battistolli.

Campioni italiani e non, piloti di fama internazionale e future promesse: il 2025 del Campionato Italiano Terra si conferma come uno dei più belli di sempre e l'ennesima dimostrazione è arrivata dal Rally della Val d'Orcia, secondo appuntamento stagionale. A trionfare, sulle leggendarie strade bianche toscane, un'altra leggenda delle quattro ruote: Paolo Andreucci. Il 14 volte campione tricolore mette in mostra, ancora una volta, tutte le sue qualità e si impone grazie ad un ruolino di marcia perfetto nelle ultime prove. 4 scratch consecutivi che sono valsi all'alfiere Citroen il gradino più alto del podio. Terza firma sull'albo d'oro della Val d'Orcia, successo importante in ottica campionato.

Così come il secondo posto di un altro toscano, il fiorentino Tommaso Ciuffi. A lungo in lotta per il primato con il finlandese Korhola – poi ritiratosi a casa di una noia tecnica – Ciuffi era scivolato in classifica salvo poi risalire al volante della sua Skoda Fabia, chiudendo a soli 6 secondi di ritardo da Andreucci. Gran rimonta nella parte finale anche per Alberto Battistolli: il campione in carica del CIRT, sempre su Skoda, ha sofferto il sabato e ha cambiato passo la domenica. Alla fine il vicentino ha scalzato dal podio di Radicofani lo svedese Mille Johansson, che si è “accomodato” ai piedi nonostante una speciale conquistata. In top 5 anche Giacomo Costenaro, al rientro nel Terra e alle prime esperienze con la Fabia RS. Prossimo round del CIRT nel primo weekend di maggio con il Rally Adriatico.

