MOTOGP In Austria arriva la prima di Acosta: battuti Martin e Bezzecchi. Quinto Marquez Lo spagnolo sbaglia la partenza, ma recupera rapidamente e poi controlla fino in fondo

In Austria arriva la prima di Acosta: battuti Martin e Bezzecchi. Quinto Marquez.

L'ha inseguita, l'ha cercata, l'ha mancata e ora, finalmente, sul circuito di casa per la Ktm, l'ha trovata. Pedro Acosta si prende la vittoria nel Gran premio d'Austria, con una serie di sorpassi all'inizio e poi una gara in controllo, tenendo a distanza sufficiente - seppur minima - Jorge Martin e Marco Bezzecchi per il resto della corsa. Per lo spagnolo è il secondo successo nella classe regina, avendo vinto la gara sprint d'apertura in Thailandia, ma il primo in una gara lunga, che gli vale anche il ritorno al quarto posto nel Mondiale.

Per un attimo, anche Bezzecchi era stato in testa, dopo una bellissima partenza e il sorpasso ai danni di Martin, ma il tutto è durato poche curve, giusto il tempo di farsi risorpassare dal leader del Mondiale e in seguito anche dallo stesso Acosta. Male Marc Marquez, che scatta lentamente al via e poi non trova mai il ritmo. Anzi, commette un errore che lo fa scivolare al settimo posto, prima di recuperare due posizioni e chiudere in quinta, dietro a un ottimo Ai Ogura, tornato in corsa in questo weekend, dopo l'infortunio alla mano patito durante la pausa.

In classifica generale, Martin va a 306 punti e allunga a +12 Marquez, a +42 su Bezzecchi.

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