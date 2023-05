In Portogallo Herlings "aggancia" Everts

La MXGP riscrive la sua storia. Sceglie la pista del Portogallo e incorona Jeffrey Herlings. L'olandese della KTM conquista il Gran Premio numero 101 della sua carriera in classe regina e appaia il mito di Stefan Everts, l'uomo più titolato di sempre. La partenza di gara 1 vede scattare Prado, davanti a Febvre e Herlings. Lo spagnolo della Gas Gas imprime alla corsa un ritmo forsennato, mentre nelle prime battute Maxime Renaux scivola ed è costretto a remare dal fondo nel tentativo di una difficile se non disperata rimonta. Terminerà tredicesimo. Prado davanti tenta di allungare, ma Febvre non molla. Nel finale di gara Jorge gestisce il vantaggio ottenuto, mentre Herlings tenta di trovare il varco per chiudere al secondo posto, ma le posizioni non cambiano.

Cambia tutto o quasi invece nella seconda manche. Fernandez si porta al comando ma non dura. La rimonta di Herlings (nel frattempo già secondo) non conosce ostacoli. Sorpassa e blinda la leadership. Avvincente invece la lotta per il terzo posto. La spunta Febvre, recuperato a livelli di eccellenza dopo il grave infortunio del 2021. In ombra invece Prado. Il vincitore di gara1 incapace di trovare il ritmo giusto fin dai primi giri deve accontentarsi del sesto posto. Il francese Renaux fa un altro disastro cedendo punti preziosi. Un po' di Italia infine con l'ottavo posto di Mattia Guadagnini.