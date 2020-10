In Sardegna trionfa ancora Sordo

Ha dominato le prime due giornate di gara mentre ha sofferto nella terza e ultima tappa, riuscendo però a portare a casa una vittoria fondamentale. Lo spagnolo Dani Sordo ha vinto il rally d'Italia, terz'ultima prova del campionato del mondo. Sugli sterrati della Sardegna, il pilota della Hyundai ha stretto i denti, resistendo alla rimonta di Thierry Neuville e Sebastien Ogier, per poi chiudere con un vantaggio di 5 secondi e conquistare cosi, il terzo successo in carriera nel mondiale rally Una vittoria che Dani Sordo ha voluto dedicare a Laura Salvo, copilota spagnola di 21 anni, che ieri ha perso la vita in un incidente avvenuto in Portogallo. A completare la grande festa di casa Hyundai è stato Thierry Neuville che nella Power Stage è riuscito a colmare il divario che lo separava da Sebastien Ogier.

I due hanno lottato per due giorni consecutivi, superandosi più volte in classifica. Alla fine è stato Neuville ad avere la meglio per appena 1 secondo, nonostante un problema nella fase finale della Power Stage. Va ricordato che gli sterrati della Sardegna si sono sempre dimostrati particolarmente adatti alle Hyundai che dal 2016 ad oggi hanno trionfato per 4 volte nella tappa italiana del mondiale rally, 2 con Neuville e altrettante con Dani Sordo. Sebastien Ogier si è dovuto accontentare del gradino più basso del podio mentre il britannico Evans ha pensato più che altro a gestire il vantaggio che ha in classifica generale. Il portacolori di casa Toyota sale a quota 111 punti, con un margine di 14 lunghezze nei confronti di Ogier.

In corsa per il titolo anche Neuville, che deve recuperare 24 punti ad Evans. Praticamente fuori dai giochi Ott Tanak. Il campione del mondo ha chiuso al sesto posto assoluto, dopo essere stato penalizzato da un problema ad una sospensione della sua Hyundai. Il pilota estone ha ora un ritardo di 28 punti dal leader della classifica mondiale.