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Incidente al crossodromo di Città di Castello, grave un 20enne sammarinese

Il giovane ha perso il controllo della moto durante un salto: trasportato in elisoccorso a Perugia

6 apr 2026
Crossodromo "Giuseppe Ceccarini" - La Trogna
Crossodromo "Giuseppe Ceccarini" - La Trogna

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 6 aprile, al crossodromo “Giuseppe Ceccarini” di Città di Castello, dove un motociclista 20enne di San Marino è rimasto seriamente ferito durante una sessione di prove libere. A riportarlo sono le cronache locali.

Secondo le prime ricostruzioni, il pilota avrebbe perso il controllo della moto mentre affrontava un salto, finendo violentemente a terra. Nell’incidente non risultano coinvolte altre persone.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che, valutate le condizioni del giovane, hanno richiesto l’elisoccorso “Nibbio”. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Perugia, dove è stato preso in carico dai medici.

Seguiranno aggiornamenti




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