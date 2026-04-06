Incidente al crossodromo di Città di Castello, grave un 20enne sammarinese

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 6 aprile, al crossodromo “Giuseppe Ceccarini” di Città di Castello, dove un motociclista 20enne di San Marino è rimasto seriamente ferito durante una sessione di prove libere. A riportarlo sono le cronache locali.

Secondo le prime ricostruzioni, il pilota avrebbe perso il controllo della moto mentre affrontava un salto, finendo violentemente a terra. Nell’incidente non risultano coinvolte altre persone.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che, valutate le condizioni del giovane, hanno richiesto l’elisoccorso “Nibbio”. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Perugia, dove è stato preso in carico dai medici.

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