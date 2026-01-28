AFRICA ECO RACE Incredibile Thomas Marini all'Africa Eco Race: il sammarinese vince la tappa 3

Sventola la bandiera di San Marino all'Africa Eco Race, più in alto di tutte. Thomas Marini ha conquistato la terza tappa, oltre 500km da Tagounite ad Assa. Super prestazione del pilota sammarinese che, in sella all'Husqvarna 450 Rally, si è imposto con quasi 8 minuti di vantaggio sul tedesco Gallas e circa 9 sul francese Lepan.

Una vittoria di stage che proietta Marini in vetta alla classifica generale delle moto: +5'04'' su Gallas, +5'58'' su Lepan.



