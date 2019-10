Ingegnere Piraccini :" l'obiettivo della FIA è ridurre al massimo i rischi senza rinunciare allo spettacolo"

Matteo Piraccini

La serata Panathlon San Marino ha avuto come tema la sicurezza in Formula 1. Ospite d'onore l'Ingegnere Matteo Piraccini in passato esperienze nel Team Minardi e successivamente Toro Rosso, oggi impegnato nei progetti legati alla sicurezza dei circuiti in Formula 1. "Il Presidente della FIA Jean Todt ci ha chiesto il massimo sforzo per ridurre i rischi e la mortalità in gara, e nello stesso tempo mantenere alto lo standard spettacolo, non è facile poter far convivere queste due condizioni ma noi - continua - ci crediamo e dobbiamo fare di tutto per garantire al pilota la massima sicurezza senza diminuire lo spettacolo"