Isaia Zanotti campione italiano RC5: trionfo nella finale siciliana del Cireas 2026

Isaia Zanotti è campione italiano RC5 2026. Il pilota sammarinese della Scuderia Rovigo Corse ha conquistato il titolo nell'ultima prova del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche, il Trofeo Cave di Cusa, disputato in provincia di Trapani.

Un successo che arriva a un anno dalla delusione del 2025, quando il titolo era sfumato per appena due centesimi di secondo nella sfida con Andrea Malucelli e Monica Bernuzzi.

Al volante della Fiat Ritmo Abarth 130TC, affiancato da Diego Verza, Zanotti ha affrontato una finale particolarmente combattuta. Decisiva la vittoria nella Power Stage Classic RC5, sul lungomare di Tre Fontane, dove l'equipaggio ha ottenuto anche la miglior prestazione assoluta, a pari penalità con Angelo Accardo.

I punti conquistati hanno permesso al sammarinese di gestire il vantaggio nella seconda giornata, segnata da condizioni meteo avverse, fino alla conquista del titolo.

Zanotti si aggiudica anche il Campionato Italiano di Classe da 1600 a 2000 cc e chiude il CIREAS 2026 al quinto posto assoluto.

"Dopo la delusione della scorsa stagione, questo titolo ha un sapore speciale", ha commentato Zanotti, ringraziando i navigatori, la scuderia e tutti coloro che lo hanno sostenuto durante l'anno.







