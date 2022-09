L'australiano Jack Miller ha vinto il Gran Premio del Giappone di moto GP. Il pilota della Ducati ha dominato la gara di Motegi precedendo il sudafricano Binder e lo spagnolo Martin. Solo ottavo il francese Quartararo che però approfitta della caduta all'ultimo giro di Francesco Bagnania per portare a 18 punti il margine di vantaggio in classifica generale. Nono posto per Enea Bastianini e decimo per Marco Bezzecchi. Domenica prossima si torno in pista con il Gran Premio di Thailandia.