AFRICA ECO RACE Jacopo Cerutti torna in testa alla moto all'Africa Eco Race Il pilota dell'Aprilia ha vinto la terza tappa tornando in vetta alla classifica delle due ruote davanti ad Alessandro Botturi.

Jacopo Cerutti torna in testa alla moto all'Africa Eco Race.

Piloti italiani sempre protagonisti nella classifica delle moto nell'Africa Eco Race. Jacopo Cerutti replica ad Alessandro Botturi e si aggiudica la terza tappa da Tagounite a Touizgui. Il pilota dell'Aprilia torna così in testa alla classifica delle moto. Terzo posto all'arrivo per Francesco Montanari. Una stage di 547 km, con 453 di prova speciale. Dopo oltre 6 ore di gara Cerutti ha tagliato il traguardo con 3 minuti e 19 di vantaggio su Botturi e 22 su Montanari. Da segnalare anche il sesto posto di Giovanni Gritti su Honda. Dopo la terza tappa Cerutti è tornato in testa alla classifica con 1 minuto e 22 secondi di vantaggio su Botturi e 59 minuti su Montanari. In top 10 anche Marco Menichini, sempre su Aprilia in settima posizione.

Se le moto parlano italiano, le auto parlano francese con il successo di Pierre Lafay nella tappa d apertura e la successiva doppietta di Benoit Fretin. Il pilota transalpino ha concluso la terza frazione con 7 minuti e 47 secondi di vantaggio sulla Toyota del ceco Tomas Ourednicek. Terzo posto per il belga Vincent Vroninks. Un risultato che ha permesso a Fretin di incrementare il vantaggio nella classifica generale a 25 minuti sul pilota belga della Red-Lined. Tra le auto non ci sono piloti italiani in gara. La quarta tappa dell'Africa Eco Race è ancora in territorio marocchino e prevede una speciale di 495 km per una lunghezza totale di 507 km.

