Jader Vagnini: "Contento di essere in top ten al debutto con questa macchina"

L'intervista a Jader Vagnini

Nono assoluto e primo tra i sammarinesi Jader Vagnini, al debutto con la Skoda Fabia RS: "Siamo molto contenti, era il debutto su questa macchina che è una Skoda RS, quindi per me entrare nei primi dieci era una soddisfazione, siamo arrivati noni, quindi benissimo, la squadra ha lavorato bene, la navigatrice è stata bravissima, quindi diciamo che è andato tutto bene"

Come ti sei trovato con la macchina nuova? "La macchina nuova è spettacolare, si evolvono le cose, quindi questa è un'evoluzione doppia di quella che usavo io, quindi è da capire, io purtroppo ho fatto solo lo shakedown, non ho potuto fare test, niente, quindi diciamo che me lo sono un po' incucito addosso mano a mano nella gara, se avrei fatto dei test magari qualcosina meglio, ma già entrare nei dieci, oggi giorno nel Campionato Italiano siamo molto contenti"

Resta sempre l'emozione, oltretutto, di ottenere un gran risultato e di farlo nella gara di casa... "Esatto, l'organizzazione è stata bravissima, la cornice, la prova a San Marino, è bello perché si fanno sempre dei gran sacrifici per correre, quindi questo ti ripaga tanto".