Jader Vagnini, esordio da urlo: 5° assoluto in Val d'Orcia

Nel servizio l'intervista a Jader Vagnini, 5° class. Rally Val d'Orcia

Nell'appassionante finale del Rally Val d'Orcia con Andreucci e Costenaro a giocarsi la vittoria nel primo appuntamento del Campionato Italiano Terra si è frapposto – con prepotenza, autorità e qualità – il sammarinese Jader Vagnini che è ripartito nel 2023 così come aveva chiuso il 2022. E, proprio come lo scorso anno, è arrivato un prestigioso 5° posto assoluto tra le colline senesi, alle spalle dei big delle strade sterrate. Anche se ormai pure Vagnini può essere considerato uno dei migliori della specialità, considerando velocità e costanza nei risultati. Basti pensare che nell'ultima delle 7 prove speciali in programma al Val d'Orcia, la tradizionale “Radicofani”, il pilota della Skoda Fabia R5 si è piazzato in seconda posizione, dietro solo al mostro sacro Andreucci poi vincitore della gara. Un'ennesima dimostrazione di forza per Vagnini pronto a dire la sua nel CIRT a partire già dal prossimo round con l'Adriatico, prima di sfrecciare sulle strade di casa con il Rally di San Marino.

Nel servizio l'intervista a Jader Vagnini, 5° class. Rally Val d'Orcia