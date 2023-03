RALLY Jader Vagnini, esordio da urlo: 5° assoluto in Val d'Orcia E' partita nel migliore dei modi la stagione di Jader Vagnini, quinto assoluto al Rally Val d'Orcia nella prima prova del Campionato Italiano Terra. Il pilota sammarinese si è tolto anche la soddisfazione di chiudere l'ultima speciale al 2° posto.

Nell'appassionante finale del Rally Val d'Orcia con Andreucci e Costenaro a giocarsi la vittoria nel primo appuntamento del Campionato Italiano Terra si è frapposto – con prepotenza, autorità e qualità – il sammarinese Jader Vagnini che è ripartito nel 2023 così come aveva chiuso il 2022. E, proprio come lo scorso anno, è arrivato un prestigioso 5° posto assoluto tra le colline senesi, alle spalle dei big delle strade sterrate. Anche se ormai pure Vagnini può essere considerato uno dei migliori della specialità, considerando velocità e costanza nei risultati. Basti pensare che nell'ultima delle 7 prove speciali in programma al Val d'Orcia, la tradizionale “Radicofani”, il pilota della Skoda Fabia R5 si è piazzato in seconda posizione, dietro solo al mostro sacro Andreucci poi vincitore della gara. Un'ennesima dimostrazione di forza per Vagnini pronto a dire la sua nel CIRT a partire già dal prossimo round con l'Adriatico, prima di sfrecciare sulle strade di casa con il Rally di San Marino.

Nel servizio l'intervista a Jader Vagnini, 5° class. Rally Val d'Orcia

