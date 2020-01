Jean Todt: "San Marino è un orgoglio per la sicurezza, qui si possono sviluppare anche nuovi progetti"

Jean Todt

Il presidente della FIA Jean Todt, ospite della trasmissione "Incontri" del Direttore Carlo Romeo, in onda venerdì prossimo, ha parlato ai nostri microfoni del grande rapporto con San Marino, ormai consolidato nel tempo. Il tema della sicurezza è uno degli aspetti per i quali il numero 1 della FIA ha elogiato la Repubblica del Titano, che ha ricordato anche come San Marino possa essere sede di altri grandi eventi sportivi internazionali.