GP SAN MARINO E RIVIERA DI RIMINI

Jorge Lorenzo: "Bezzecchi è in gran forma. Prevedo una gran battaglia tra lui e i due Marquez"

Della gara di oggi e di quello che può succedere domani ne abbiamo parlato con l'ex campione del mondo Jorge Lorenzo

Abbiamo incontrato il cinque volte campione del mondo, tre in MotoGp, Jorge Lorenzo. Lo spagnolo ha fatto grandi complimenti a Marco Bezzecchi per l'ottima gestione e vittoria nella Sprint Race e perla gara di domani prevede una gran battaglia tra i due Marquez e lo stesso Bezzecchi.

