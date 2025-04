Jorge Martin torna in Qatar: tutto pronto per l'esordio con Aprilia

Jorge Martin torna dopo l'infortunio e farà il suo esordio con Aprilia in Qatar, nel quarto appuntamento della MotoGP. Dopo aver saltato le prime tre gare per le fratture di radio e scafoide, il campione del mondo in carica “proverà a correre, pur sapendo di non essere al 100%” come ha affermato subito dopo il comunicato ufficiale della casa di Noale. “Riuscire a finire la gara sarebbe come una vittoria” - ha aggiunto Martin che, come da prassi, dovrà ricevere l'idoneità fisica a gareggiare giovedì al circuito di Lusail.