Junior GP a Misano il 21 aprile 2024.

Sarà ‘Motorvalley e Emilia-Romagna’ la denominazione del Finetwork FIM Junior GP World Championship che si svolgerà a Misano World Circuit nel weekend 19/21 aprile 2024. C’è già grande attesa per il campionato dal quale i giovani talenti di tutto il mondo si preparano ad entrare nel motomondiale.

Un passaggio che ha visto transitare fino alla conquista del mondiale MotoGP fuoriclasse come Marc Marquez, Joan Mir, Alex Rins, Fabio Quartararo, il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia, oltre a Luca Marini, Marco Bezzecchi e tanti altri. Da ricordare, nel 2015, la vittoria del pilota della Riders’ Land Nicolò Bulega nel mondiale Junior, bissata in seguito anche da Lorenzo Dalla Porta, Denis Foggia e Yari Montella. Il round ‘Motor Valley e Emilia-Romagna’ sarà anche la prima gara del 2024 del Finetwork FIM JuniorGP™ World Championship. Misano World Circuit è anche il primo circuito in Italia ad ospitare un round a sé stante, con tutte le classi: JuniorGP, Moto2, European Talent Cup e STK.

Il campionato si svilupperà poi con gli appuntamenti in Portogallo all'Estoril e Algarve e poi in Spagna con Barcellona, Jerez, Aragon e a Valencia per il gran finale di novembre.

