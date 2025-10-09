RALLY Kalle Rovanpera lascia il rally e approda in Super Formula Il due volte campione del mondo, protagonista nello scorso weekend a San Marino per Rallylegend, ha deciso di intraprendere una nuova strada. Con il sogno di arrivare in Formula1...

Kalle Rovanperä, prostagonista nello scorso weekend a San Marino per Rallylegend e diventato nel 2023 il più giovane campione del WRC, ha annunciato che lascerà il Mondiale Rally al termine della stagione 2025. A 25 anni, il pilota finlandese vanta due titoli mondiali, diciassette vittorie in prove speciali e una serie di record legati alla sua giovane età. Il suo prossimo obiettivo sarà la Super Formula giapponese, con il supporto diretto della Toyota, la stessa casa con cui corre nel WRC. L’intento è acquisire esperienza in monoposto in un contesto protetto, con la prospettiva di debuttare in Formula 2 già nel 2027, categoria che condivide weekend e circuiti con la Formula 1.

Rovanperä ha spiegato la sua scelta sottolineando la voglia di nuove sfide, pur confermando l’impegno fino alla fine della stagione WRC, che lo vede attualmente terzo in classifica generale a tre rally dal termine. Il suo percorso nel WRC è stato straordinario: entrato in Toyota Gazoo Racing nel 2020, ha vinto per la prima volta al Rally di Estonia nel 2021 e nel 2022, con l’introduzione dei Rally1 ibridi, ha conquistato il titolo mondiale diventando il più giovane campione di sempre. Anche nel 2024 ha contribuito al quarto titolo costruttori consecutivo della Toyota, vincendo quattro rally su sette disputati. Il team principal di Toyota, Jari-Matti Latvala, ha reso omaggio a Rovanperä definendo comprensibile la scelta del giovane pilota e certo che vorrà concludere la carriera WRC in grande stile nelle tre prove finali.

