RALLY Kalle Rovanpera nella storia: finlandese ancora campione del mondo WRC Con una gara d'anticipo Kalle Rovanpera si è laureato campione del mondo WRC per il secondo anno di fila. Al giovane talento finlandese è bastato il secondo posto nel Rally del Centro Europa, alle spalle del belga Neuville. Decisivo il ritiro di Evans.

Kalle Rovanpera nella storia: finlandese ancora campione del mondo WRC.

Come Miki Biasion, come Walter Rohrl, come Carlos Sainz, come il connazionale Marcus Gronholm. Nomi che fanno venire i brividi solo a sentirli ed ora, nell'olimpo del rally, ci entra di diritto anche Kalle Rovanpera. Il giovane talento finlandese bissa il titolo dello scorso anno e si laurea ancora una volta Campione del Mondo WRC. A Rovanpera basta il secondo posto nell'inedito Rally del Centro Europa per trionfare e – soprattutto – ringrazia per il “suicidio” sportivo di Elfyn Evans che, all'ultimissima possibilità per tenere in vita le speranze, si è ritirato finendo contro una stalla nel corso della decima prova speciale. Come possono cambiare le corse: nella mattinata della seconda tappa era stato proprio Rovanpera a girarsi, rischiando un clamoroso 0. E invece il finlandese si è salvato e il compagno di squadra in Toyota gli ha regalato il titolo con un errore ingenuo.

Un mondiale meritato comunque da Kalle che si è ritirato solo una volta – fatalità del destino, proprio in Finlandia – e non è mai andato sotto il 4° posto. Tre vittorie – Portogallo, Estonia e Grecia – e altri 4 podi. Tra cui, come detto, la piazza d'onore in questo penultimo appuntamento del WRC che si è corso per la prima volta in 3 nazioni: Germania, Austria e Repubblica Ceca. Davanti a lui c'è Thierry Neuville che vince e riporta la Hyundai sul gradino più alto del podio. 57'' di vantaggio sul primo inseguitore, un dominio assoluto del pilota belga che – con i 28 punti (25 + 3 Power Stage) conquistati – insidia proprio Evans per il ruolo di vice-iridato. Il britannico ha rimediato in qualche modo portandosi almeno a casa la Power Stage e quindi i 5 punti aggiuntivi. Con il mondiale già in tasca per Rovanpera, sarà questo duello ad infiammare l'ultimo round del WRC che si correrà in Giappone dal 16 al 19 novembre.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: