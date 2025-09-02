Kalle Rovanperä torna al Rallylegend

Una giovane leggenda al Rallylegend. Tra i partecipanti dell'edizione 2025, in programma sul Titano dal 2 al 5 ottobre, ci sarà anche Kalle Rovanperä, campione del mondo nel 2022 e nel 2023. Il finlandese, più giovane iridato della storia di questo sport all'età di 20 anni e un 1 giorno, parteciperà alle prove speciali sammarinesi con una Toyota Starlet KP del 1984 del BMV Rally Team, navigato da Juuso Nordgren. Tale auto è quella con cui è cominciata la storia di Rovanperä opportunamente allestita nel 2008 per consentire la guida ad un pilota di otto anni di età. E ancora con la Starlet avvenne la sua prima partecipazione ad un rally in Finlandia nel 2015, il Keuruu Miniralli.

Una sorta di ritorno alle origini, anche se il modello che userà Rallylegend sarà un po' diverso: si tratta di una “special”, con un motore da 2.5 litri, 360 cavalli di potenza e cambio sequenziale. Proprio a San Marino, su una Toyota Celica St 185, il finlandese aveva festeggiato il primo titolo mondiale, vinto pochi giorni prima della gara sul Titano, e anche quest'anno è in lotta per la corona.

“Da quello che mi avevano raccontato, pensavo che Rallylegend fosse un evento bello e divertente - aveva commentato tre anni fa, a fine gara -. Adesso che l’ho vissuto posso dire che è molto, molto più bello e divertente di come immaginavo. L’ambiente coinvolgente, il pubblico fantastico, piloti leggendari, macchine stupende, una grande passione per i rally: non ho mai vissuto un evento così”.







