Kart: Giacomo Marchioro vince a Castelletto di Branduzzo e sogna il Bahrein

Importante vittoria di Giacomo Marchioro nel Rotax Max Challenge a Castelletto di Branduzzo. Il giovane sammarinese ora può ambire alla finale Mondiale in Bahrein. In gara 1 il pilota biancoazzurro si è classificato secondo e nella finale è partito bene, rimanendo 2°, al terzo giro per poi passare in testa e vincere la prima gara nel Campionato Italiano. La finale del campionato si correrà a metà ottobre a Jesolo. I primi due avranno la possibilità di partecipare alla gara del Mondiale Rotax in Bahrein.