Kart, Marchioro conquista la Bonus Cup

Fine settimana perfetto per il pilota della Scuderia San Marino Giacomo Marchioro che conquista la Bonus Cup, valida per il Campionato Centro Europa Rotax Max Challenge di Kart: per lui pole position, vittorie in Gara 1 Gara 2 e secondo posto in Gara 3. "Mi ha permesso di vincere l'evento e le tre iscrizioni gratis del campionato CEE messe in palio - commenta Marchioro - Un grande grazie al team Infinity, che mi ha fornito un kart perfetto e alla mia famiglia che mi permette tutto ciò. Adesso di nuovo in pista per il primo round del CEE sempre a Jesolo. So dove posso migliorare e lavorerò duro con il team per farlo".