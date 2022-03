Kart, Marchioro conquista la Bonus Cup Il pilota della Scuderia Titano ha sfoderato un weekend quasi perfetto: 2 vittorie e un secondo posto.

Fine settimana perfetto per il pilota della Scuderia San Marino Giacomo Marchioro che conquista la Bonus Cup, valida per il Campionato Centro Europa Rotax Max Challenge di Kart: per lui pole position, vittorie in Gara 1 Gara 2 e secondo posto in Gara 3. "Mi ha permesso di vincere l'evento e le tre iscrizioni gratis del campionato CEE messe in palio - commenta Marchioro - Un grande grazie al team Infinity, che mi ha fornito un kart perfetto e alla mia famiglia che mi permette tutto ciò. Adesso di nuovo in pista per il primo round del CEE sempre a Jesolo. So dove posso migliorare e lavorerò duro con il team per farlo".

