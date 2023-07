Kart: podi per Leardini e Tagliaferri

Continua l’ottimo periodo di forma dei kartisti della Scuderia San Marino, che alla quinta prova della Coppa Italia Zona 3 a Rioveggio ottengono due podi. Vittoria di categoria mini gr3 per Lorenzo Leardini, mentre Nicolas Tagliaferri si classifica al secondo posto della categoria minikart. Il campionato DTM di Mattia Drudi non ingrana, per il pilota italiano della Tresor Attempto Racing arriva un ritiro al Norisring. Sempre su pista, Luciano e Donovan Privitelio hanno preso parte al Campionato Italiano Gran Turismo al Mugello, dove è arrivato un quarto posto di categoria e 11° assoluti. Infine il Rally Internazionale del Casentino non porta fortuna agli equipaggi Simoncini-Conti e Mearini-Gabrielli, che non concludono la manifestazione.

