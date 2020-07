Ken Block: "Non vedo l'ora di tornare al Legend"

indossando una mascherina del RallyLegend, il pilota statunitense Ken Block ha dato appuntamento a tutti gli appassionati alla prossima edizione della gara sammarinese in programma dal 8 al 11 ottobre. Non vedo l'ora di tornare sul Titano - ha dichiarato Ken Block - per difendere il titolo conquistato lo scorso anno con la mia Ford Escort.

Anche Paolo Diana parteciperà al Rallylegend. Il pilota di Verucchio sarà alla sua 14esima presenza consecutiva a questo evento. Nel 2019 si era aggiudicato il premio "Jump in the Legend" per il salto più lungo, con il suo 131.