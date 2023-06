Kenya, Safari Rally: a Rovanpera lo shakedown

Partirà nel pomeriggio - con la prima prova speciale - lo spettacolare Rally Safari in Kenya, settimo appuntamento del Mondiale WRC. Lo shakedown iniziale è stato conquistato dal finlandese Kalle Rovanpera. Il pilota della Toyota, campione del mondo in carica, ha fatto segnare il miglior crono in 3:32.4 chiudendo davanti alla Ford Puma dell'estone Ott Tanak e all'altra Toyota dell'8 volte iridato Sebastien Ogier. Quarto posto per il belga Thierry Neuville, al volante della Hyundai i20.