Kimi Antonelli domina ad Austin: il titolo mondiale è a un passo

Kimi Antonelli vince il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 ad Austin e si avvicina sempre di più al titolo mondiale. Il ventenne bolognese della Mercedes domina la gara e chiude davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, secondo, e alla Red Bull di Max Verstappen, terzo. Per diventare campione del mondo gli basterà arrivare tra i primi nove nel prossimo Gran Premio, in Messico.

Antonelli ha ora 123 punti di vantaggio sul compagno di squadra George Russell, quando ne restano 125 a disposizione. Il titolo avrebbe potuto arrivare già ad Austin, ma il quarto posto di Lewis Hamilton e l'ottavo di Russell hanno rinviato la festa.

Partito dalla prima posizione, Antonelli prende subito il comando e costruisce un vantaggio sugli inseguitori. Decisiva anche la strategia della Mercedes, che sceglie un solo cambio gomme contro i due di Leclerc e Verstappen. Il ferrarista supera l'olandese nel finale, ma non riesce a raggiungere l'italiano.

"So che siamo molto vicini a vincere il Mondiale, ma vorremmo chiudere in bellezza. Vorremmo vincere altre gare", commenta Antonelli, sottolineando il lavoro della squadra: "L'esecuzione strategica è stata perfetta". Il prossimo appuntamento in Messico potrebbe dunque consegnargli il titolo mondiale.







