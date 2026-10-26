Kimi Antonelli domina ad Austin: il titolo mondiale è a un passo
Il pilota della Mercedes residente a San Marino domina il Gran Premio degli Stati Uniti. In Messico gli basterà un nono posto per conquistare il titolo.
Kimi Antonelli vince il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 ad Austin e si avvicina sempre di più al titolo mondiale. Il ventenne bolognese della Mercedes domina la gara e chiude davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, secondo, e alla Red Bull di Max Verstappen, terzo. Per diventare campione del mondo gli basterà arrivare tra i primi nove nel prossimo Gran Premio, in Messico.
Antonelli ha ora 123 punti di vantaggio sul compagno di squadra George Russell, quando ne restano 125 a disposizione. Il titolo avrebbe potuto arrivare già ad Austin, ma il quarto posto di Lewis Hamilton e l'ottavo di Russell hanno rinviato la festa.
Partito dalla prima posizione, Antonelli prende subito il comando e costruisce un vantaggio sugli inseguitori. Decisiva anche la strategia della Mercedes, che sceglie un solo cambio gomme contro i due di Leclerc e Verstappen. Il ferrarista supera l'olandese nel finale, ma non riesce a raggiungere l'italiano.
"So che siamo molto vicini a vincere il Mondiale, ma vorremmo chiudere in bellezza. Vorremmo vincere altre gare", commenta Antonelli, sottolineando il lavoro della squadra: "L'esecuzione strategica è stata perfetta". Il prossimo appuntamento in Messico potrebbe dunque consegnargli il titolo mondiale.
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