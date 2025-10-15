TV LIVE ·
Kimi Antonelli in Mercedes anche nel 2026

15 ott 2025
Foto Andrea Kimi Antonelli Official

Kimi Antonelli correrà ancora per Mercedes nella stagione 2026. Il team guidato da Toto Wolff ha confermato anche per il prossimo campionato di Formula 1 sia il giovane pilota italiano che George Russell.

"Sono davvero entusiasta di continuare con il team" - le parole di Antonelli -. Ho imparato tantissimo nella mia prima stagione in Formula 1, sia nei momenti positivi sia in quelli più difficili. Tutto questo mi ha reso più forte, non solo come pilota, ma anche come compagno di squadra. Il nostro obiettivo ora è concludere quest'anno alla grande e assicurarci il secondo posto nel campionato costruttori".

In questa stagione Antonelli al momento ha totalizzato 88 punti ed occupa la settima posizione in classifica. Il miglior risultato è il terzo posto – il primo in F1 – al Gran Premio del Canada.




Riproduzione riservata ©

