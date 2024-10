FORMULA 1 Kimi Antonelli: "Sono pronto per la Formula 1 e nel 2025 punto a qualche vittoria" Il pilota bolognese debutterà il prossimo anno in Formula 1 al volante della Mercedes

Ospite al Festival dello Sport di Trento, Kimi Antonelli ha parlato della prossima stagione che lo vedrà al volante della Mercedes per l’esordio in Formula 1. "Un sogno che diventa realtà ma adesso viene il difficile - ha dichiarato il 18enne pilota bolognese - in Formula 1, tutti i team sono molto competitivi ma il mio obiettivo per il 2025 è quello di centrare qualche vittoria" .

