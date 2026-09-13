FORMULA 1 Kimi Antonelli vince anche a Madrid ed è sempre più leader del mondiale Il pilota bolognese vince davanti a Verstappen e Norris, 4° Leclerc, solo 5° Russell. Ritiro per Hamilton

Kimi Antonelli vince anche a Madrid ed è sempre più leader del mondiale.

Dopo l'impresa di Monza, Andrea Kimi Antonelli vince anche nel GP di Spagna, davanti a Max Verstappen e Lando Norris. Il 20enne bolognese allunga ulteriormente nella classifica mondiale, con George Russell che non va oltre la quinta posizione ed è ora distante 81 punti dal compagno di squadra. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, mentre la gara di Lewis Hamilton è durata soltanto sei giri, con l'inglese costretto al ritiro a causa di un problema ai freni.

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