Kimi Antonelli: "Voglio vincere il più possibile in Mercedes, poi si vedrà"

Non solo un grande campione, ma anche una brava persona. Così Kimi Antonelli vorrebbe essere ricordato quando la sua carriera in Formula 1 - appena cominciata - sarà finita. Il pilota Mercedes lo ha detto a margine dell'evento sammarinese Sportinfiera, a cui ha partecipato per la prima volta, sommerso dall'affetto di una folla che l'ha "assediato" per circa un'ora: "L'obiettivo è ovviamente diventare uno dei più forti in Formula 1, ma poi anche essere ricordato come una brava persona al di fuori della pista", ha confessato.

Poi Antonelli ha parlato di obiettivi anche nel breve termine, cioè quello del prossimo weekend, che porterà in dote il Gran premio di Baku: "L'obiettivo è andare lì e vincere, come sempre. Però si vedrà, sarà un weekend dove saremo tutti vicini, quindi sarà importante cercare di fare un po' la differenza".

Dalle sue parole e dall'emozione provata a Monza, però, passa anche quello che sarà o quello che lui vorrebbe fosse il suo futuro in F1: "A Monza è stato incredibile perché un po' tutti si sono alzati in piedi, è stato bellissimo. Infatti anche durante la gara i tifosi hanno fatto la differenza e mi hanno dato quella carica in più per cercare di vincere la gara. Io sono contentissimo di dove sono, in Mercedes, perché hanno creduto in me sin da quando ero piccolo, quindi loro sono uno dei motivi principali per cui sono qui. Devo tanto a loro e per questo sono contentissimo di dove sono e voglio prima vincere il più possibile con Mercedes e poi si vedrà".







