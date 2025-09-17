L'Alfa Romeo 75 festeggia 40 a San Marino Domenica, il Titano ha ospitato il raduno di uno dei più iconici modelli della casa milanese

Gli alfisti la considerano l'ultima vera Alfa Romeo, chi apprezza i motori ne riconosce tutt'oggi la linea stilistica al primo colpo d'occhio e San Marino, domenica, ne ha celebrato i 40 anni. L'Alfa Romeo 75 ha spento 40 candeline con un raduno speciale sul Titano, portando 40 esemplari di questo leggendario modello in centro storico per festeggiare.

Icona di stile in strada, ma performante anche in pista e nei rally, è uno dei lavori più famosi prodotti dalla casa milanese tra gli anni '80 e '90, quando raccolse l'eredità di due Alfa altrettanto leggendarie: l'Alfetta, per lo schema meccanico, e la Giulietta, per la scocca.

Dotata di una linea firmata dall'architetto Ermanno Cressoni, diventò velocemente un simbolo di grinta e stile, acquistando un fascino tutt'oggi immutato, che San Marino ha potuto ammirare per un giorno intero. E allora, tanti auguri e lunga vita, Alfa 75!

