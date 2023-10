"L'altra faccia delle corse": Cavicchi racconta 100+1 storie incredibili delle quattro ruote Nell'ambito della rassegna “Mercoledì d'autore” è stato presentato il libro “L'altra faccia delle corse”, scritto dall'ex direttore di Autosprint Carlo Cavicchi.

Formula 1, Rally, endurance, gare americane, Gran Premi tra le due guerre. E' un mondo ampio ed emozionante quello delle quattro ruote, con storie e aneddoti da tramandare. In brevissima sintesi è questo quello che si propone di raccontare “L'altra faccia delle corse”, il libro scritto da Carlo Cavicchi presentato a San Marino in occasione della rassegna “Mercoledì d'autore” in compagnia del giornalista Giuseppe Tassi.

Cavicchi - direttore del celebre settimanale Autosprint dal 1984 al 1999 - non ha voluto parlare di classifiche, ordini di partenza o cronache di gara. Sono 100+1 storie incredibili con retroscena, avventure e imprevisti. Tutte raccolte attraverso l'esperienza – diretta e indiretta – del giornalista bolognese che da oltre 50 anni lavora nel mondo dei motori. Dai piloti più famosi come Schumacher e Senna a quelli semi-sconosciuti, passati però alla storia per essere stati protagonisti dell'”altra faccia delle corse”.

Nel servizio l'intervista a Carlo Cavicchi, giornalista e scrittore

