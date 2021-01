L'argentino Benavides e il solito Peterhansel vincono la Dakar 2021

L'argentino Kevin Benavides nelle moto e il francese Stephane Peterhansel hanno vinto la Dakar 2021, rispettivamente nelle categorie moto e auto. Per il motociclista argentino si tratta della prima vittoria in carriera mentre per Peterhansel si tratta del successo numero 14, sei nelle moto e otto nelle auto. Vittorie che passano però in secondo piano davanti alla terribile notizia della morte di Pierre Cherpin. Per il pilota francese sono state fatali le gravi conseguenze della caduta nella settima tappa, il motociclista è deceduto durante il trasferimento in aereo dall’Arabia Saudita alla Francia.