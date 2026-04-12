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L'Aston Martin di Mattia Drudi trionfa al Paul Ricard

Successo rocambolesco per Aston Martin all'esordio stagionale del GT World Challenge Europe. Con Thiim e Sorensen, torna a vincere anche Mattia Drudi, pilota italiano che risiede a San Marino e corre con licenza sammarinese.

di Alessandro Ciacci
12 apr 2026
L'Aston Martin di Mattia Drudi trionfa al Paul Ricard

Alla 1000km del Paul Ricard 2026, gara inaugurale della stagione GT World Challenge Europe 2026, la vittoria è arrivata in modo spettacolare e rocambolesco per l’Aston Martin #7 del team Comtoyou Racing, guidata da Mattia Drudi, Nicki Thiim e Marco Sørensen.

La corsa è stata divisa in tre fasi, iniziando con un caotico incidente multiplo al via che ha richiesto l’ingresso della Safety Car e ha subito rimescolato le carte. Nella parte centrale, la Mercedes #48 di Winward Racing ha dominato la scena, sembrando lanciata verso una vittoria sicura grazie a una gestione impeccabile della gara. Il colpo di scena è arrivato nel finale, quando una nuova neutralizzazione ha azzerato i distacchi, riaprendo completamente la lotta per il successo. Alla ripartenza, Nicki Thiim, con gomme fresche, ha recuperato rapidamente terreno fino a raggiungere e superare Lucas Auer, approfittando di un errore decisivo sul rettilineo del Mistral. Thiim ha poi tagliato il traguardo per primo, regalando ad Aston Martin una vittoria importante e tornando al successo insieme ai compagni dopo la 24h di Spa 2024. Grande protagonista è stato soprattutto Mattia Drudi, pilota italiano residente nella Repubblica di San Marino e in gara con licenza sammarinese, che conquista così un prestigioso successo internazionale. Il podio è stato completato dalla McLaren #58 di Garage 59, vincitrice anche della Gold Cup, davanti alla BMW #32 del team WRT.




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