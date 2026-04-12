L'Aston Martin di Mattia Drudi trionfa al Paul Ricard

Alla 1000km del Paul Ricard 2026, gara inaugurale della stagione GT World Challenge Europe 2026, la vittoria è arrivata in modo spettacolare e rocambolesco per l’Aston Martin #7 del team Comtoyou Racing, guidata da Mattia Drudi, Nicki Thiim e Marco Sørensen.

La corsa è stata divisa in tre fasi, iniziando con un caotico incidente multiplo al via che ha richiesto l’ingresso della Safety Car e ha subito rimescolato le carte. Nella parte centrale, la Mercedes #48 di Winward Racing ha dominato la scena, sembrando lanciata verso una vittoria sicura grazie a una gestione impeccabile della gara. Il colpo di scena è arrivato nel finale, quando una nuova neutralizzazione ha azzerato i distacchi, riaprendo completamente la lotta per il successo. Alla ripartenza, Nicki Thiim, con gomme fresche, ha recuperato rapidamente terreno fino a raggiungere e superare Lucas Auer, approfittando di un errore decisivo sul rettilineo del Mistral. Thiim ha poi tagliato il traguardo per primo, regalando ad Aston Martin una vittoria importante e tornando al successo insieme ai compagni dopo la 24h di Spa 2024. Grande protagonista è stato soprattutto Mattia Drudi, pilota italiano residente nella Repubblica di San Marino e in gara con licenza sammarinese, che conquista così un prestigioso successo internazionale. Il podio è stato completato dalla McLaren #58 di Garage 59, vincitrice anche della Gold Cup, davanti alla BMW #32 del team WRT.







