L'ELMS ha fatto tappa a Imola

Non è mancato lo spettacolo nella 4 ore di Imola, terzo appuntamento dell'European Le Mans Series. Emozione e anche un colpo di scena finale. Sull'asfalto dell'autodromo Enzo e Dino Ferrari la Oreca numero 65 del team Panis Racing taglia il traguardo per prima, ma a festeggiare è la Oreca numero 14 di AO by TF di Jonny Edgar, Robert Kubica e Louis Deletraz. A ridisegnare la classifica finale è una penalità post-gara che ha retrocesso l'equipaggio formato da Arthur Leclerc, Manuel Maldonado e Charles Milesi al quinto posto finale, dopo la partenza dalla pole position.

Spettacolo anche nella sfida nella categoria LMGT3 tra la Porsche numero 85 delle Iron Dames e l'Aston Martin numero 59 del Racing Spirit of Leman. Gli ultimi 30 minuti sono stati un combattimento serrato, con Michelle Gatting che ha conquistato la vittoria su Valentin Hasse Clot con solo 0,7 secondi di vantaggio. La vittoria nella LMP2 Pro/Am è stata conquistata dalla Oreca dell'Algarve Pro Racing dopo essere partita dall'8° posto in griglia, con Kriton Lentoudis che è diventato il primo pilota greco a salire sul gradino più alto del podio dell'European Le Mans Series. Matt Bell e Adam Ali hanno ottenuto la loro seconda vittoria nell'ELMS nella Ligier-Nissan di Eurointernational, la coppia anglo-canadese ha finito davanti a tutti al resto nell'LMP3 dopo essere partita dall'8° posto in griglia.

Prossimo appuntamento con l'European Le Mans Series in Belgio a Spa il 25 agosto. Un mese più tardi, il penultimo appuntamento del calendario, di nuovo in Italia al Mugello il 29 settembre prima dell'ultima gara in Portogallo a Portimao il 19 ottobre.