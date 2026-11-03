FORMULA 1 L'esame di guida di Kimi Antonelli, Sara Giusti: "Era molto emozionato", Andrea Righi: "Perfetto in tutti i sorpassi" Il dirigente dell'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti di San Marino e il titolare dell'autoscuola ricordano l'esame per la guida superato il 27 gennaio 2025.

Il neo vincitore del mondiale di Formula 1 Kimi Antonelli vive a San Marino dove nel gennaio del 2025 ha conseguito anche la patente. Abbiamo sentito la dirigente dell'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti di San Marino, Sara Giusti e il titolare dell'autoscuola Andrea Righi.

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