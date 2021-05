L'ex pilota Carlos Reutemann ricoverato in terapia intensiva

Arrivano dall'Argentina le notizie del ricovero in terapia intensiva di Carlos Reutemann, 79 anni, ex pilota di Formula 1. Reunteman è in gravi condizioni. Il tutto è iniziato con un ricovero programmato, per effettuare dei controlli, ma dopo l'emorragia intestinale le sue condizioni di salute sono precipitate fino al trasferimento in terapia intensiva. Vincitore di 12 Gp, Reutemann ha corso per la Ferrari a Monza nel ‘76 sostituendo Niki Lauda che aveva avuto l’incidente al Nurburgring. L'ex pilota argentino è anche Commendatore della Repubblica Italiana, onorificenza del quale è stato insignito nel 2006 dal presidente Ciampi.